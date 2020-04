Jonge start-up ziet opstart gefnuikt door coronacrisis en verkoopt nu pre-sale abonnementen

The Laundry Hunter. Een online wasservice die met behulp van een fietskoerierdienst kleine en grote wasjes bij de mensen thuis ophaalt en die ook nog eens proper en gestreken terug brengt. Maar door de Coronacrisis is The Laundry Hunter nog niet operationeel. Met de verkoop van pre-sale abonnementen willen ze tijdens deze crisis toch al geld op te halen.

De jonge start-upper wil de stressvolle levensstijl die er heerst in de stad aangenamer maken door ‘de vuile was’ van anderen op zich te nemen. Niet letterlijk natuurlijk, maar door zijn platform kunnen mensen hun was aan de deur laten ophalen en afzetten door de fietskoerierdienst Oovélo. Hij kiest hiervoor omdat ecologie belangrijker dan ooit is en zelf wilt hij ook zijn steentje bijdragen aan het milieu.

(foto Pixabay)

