Jonge vandaal vlucht weg, maar is dan 'te moe'

Maandagavond brachten enkele jongeren opzettelijk schade toe aan een bromfiets van een verhuurbedrijf. Toen ze de politie in de gaten kregen, zetten ze het op een lopen. Er startte een achtervolging te voet door de Lambrechtsstraat. Twee splitsten op. Een van hen ging door de Kapelstraat in de richting van Moretusburg. Op het kruispunt van de Kapelstraat met de Grotebaan gaf de jongeman van 18 zich gewonnen, hij was moe van het lopen.

De beschadigde bromfiets lag op de zijkant met een betonnen paal op. De remmen waren geplooid, overal lakschade, de linker spiegel en draagbak waren gebarsten en de batterij was losgekomen.