Jonge vandalen beschadigen alweer speeltuin op Terloplein

In de stad Antwerpen maken de winkeliers zich klaar om vanaf 1 december opnieuw open te gaan. "We wachten nog op de publicatie van het ministerieel besluit om te kijken wat kan en wat niet kan, maar we verwachten geen problemen bij de heropening dinsdag", zegt Antwerps schepen voor Middenstand Koen Kennis (N-VA). Na de publicatie van het ministerieel besluit zal maandag de veiligheidscel van de stad samenkomen om te bekijken of er extra maatregelen nodig zijn om grote drukte in de winkelstraten te vermijden, zeker naar het weekend toe. Op 5 december is het normaal gezien ook koopzondag in Antwerpen. "Ook wat betreft de koopzondag wachten we het ministerieel besluit af, maar we gaan ervan uit dat die gewoon zal kunnen doorgaan", aldus de schepen. Het stadsbestuur verwacht geen problemen bij de heropening van de niet-essentiële winkels als iedereen zich aan de regels houdt. "We hebben al een heropening gehad na de eerste lockdown. We kunnen nu op die ervaring terugvallen en er verder op voortbouwen", zegt Koen Kennis. Bij de eerste heropening in mei werden in grote winkelstraten als de Meir en de De Keyserlei pijlen aangebracht om shoppers een looprichting te geven. Voor de winkels werden markeringen geverfd zodat mensen op een veilige afstand van elkaar konden aanschuiven. Die signalisatie en markeringen staan er nog allemaal en kunnen dus weer gebruikt worden. De stad denkt er ook aan om opnieuw acteurs in te zetten die mensen op een ludieke manier op de coronamaatregelen wijzen, en wil ook extra openbare toiletten plaatsen.Foto Belga