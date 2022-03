Jonge vrouw bestolen onder bedreiging van een mes: verdachte van 16 opgepakt

In de nacht van vrijdag op zaterdag lieten mensen een patrouille stoppen aan de Sterckxhoflei in Deurne. Zij stonden bij een jonge vrouw die op de grond lag. Al gauw werd duidelijk dat de vrouw het slachtoffer was geworden van een diefstal met geweld. Ze werd onder bedreiging van een mes van haar gsm bestolen. Onder meer aan de hand van een beschrijving kon de politie iemand arresteren. De verdachte had de gestolen gsm en het mes op zak. De gsm is meteen weer aan het slachtoffer terug gegeven. Zij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor controle en kreeg van de politie slachtofferzorg aangeboden. De verdachte van 16 jaar wordt voorgeleid bij de jeugdrechter.