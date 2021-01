Jonge vrouw komt om bij ongeval op E313 in Massenhoven

Speed Pedelec Vlaanderen is niet te spreken over het weren van de snelle elektrische fiets in de Voetgangerstunnel in Antwerpen. Brommers en speed pedelecs mogen niet door de tunnel rijden. De gebruikers moeten er afstappen. De politie lanceerde er vorige maand een hoffelijkheidscampagne en maande gisteren tijdens een actie de speed pedelecers aan om af te stappen. Want al fietsend riskeren ze in de Voetgangerstunnel een boete.