Een vrouw van 34 is vanmorgen neergestoken. Het slachtoffer raakte gewond in het zicht en aan de rug, maar ze verkeert niet in levensgevaar.

Ze werd aangevallen in een woning in De Fourneaustraat in Berchem. De verdachte is een man van 35, de ex-man van het slachtoffer. Hij sloeg op de vlucht, maar de politie kon de man kort na de feiten arresteren.