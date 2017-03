Jonge vrouw schrijft open brief nadat ze werd uitgescholden voor 'vuile lesbo'

Een jonge vrouw is begin deze week hard aangepakt op de trein omdat ze een relatie heeft met een andere vrouw. Op haar Facebookpagina schreef ze een open brief.

"Ik ben Margot, 19 jaar en ik ben 4-5 jaar geleden voorzichtig uit mijn kast gekropen." zo begint de 19-jarige vrouw haar betoog. Via een open brief dient ze de man die haar uitschold voor 'vuilde Lesbo' van antwoord.

“Ik nam de trein van Leuven naar Antwerpen, van mijn vriendin haar kot naar mijn universiteit. Als een gelukkige ziel stapte ik de trein op en las ik met een brede glimlach de lieve sms die mijn vriendin gestuurd had vlak nadat we afscheid genomen hadden. Ik nam plaats en enkele minuten later kwam er een man naast mij zitten. Hij zat dichter dan dat een normale onbekende persoon dat doet in een trein. Ik werd ongemakkelijk van zijn starende blik en schoof wat dichter naar het raam. Hij schoof met mij mee en in mijn hoofd begonnen alarmbellen samen met ’blijf vooral rustig’-stemmetjes afwisselend te rinkelen. Ik nam mijn gsm, deed het gesprek met mijn vriendin open en las nogmaals haar lieve bericht vol complimentjes en hartjes. De man had blijkbaar nog nooit van het concept privacy gehoord en vond dat hij wel mocht meelezen.”

“Bedankt meneer, vanaf vandaag ben ik nog trotser op het feit dat ik anders ben”

“Hij zag de hartjes, las waarschijnlijk ook de meisjesnaam bovenaan mijn scherm en begon te roepen hoe ik een ‘vuile lesbo’ was”, vertelt Margot. “Ik was het niet waard om een leven te hebben, zei hij. Hij schopte tegen de boekentas tussen mijn benen, riep hoe vuil en lelijk ik was, meer nog ‘hoe hij mij zou laten zien wat de wereld zou moeten doen met abnormale lesbo’s zoals ik.’ Hij zou mij dan wel leren dat ‘een vrouw bij een man hoorde, en dat er geen andere optie was.’ ‘De vrouw was niks waard zonder een man’ vervolgde hij. Ik was niks waard en ik verdiende geen leven in deze maatschappij. Het duurde lang vooraleer er iemand recht stond en hem wegstuurde. Huilend heb ik de rit naar Antwerpen uitgezeten.

Margot heeft zich herpakt na het incident "na vandaag ween ik nooit meer om wie ik ben. Na vandaag ben ik altijd en overal mezelf. Na vandaag ben ik Margot, de lesbo want thank God: het rijmt én klinkt geweldig. Bedankt meneer, vanaf vandaag ben ik nog trotser op het feit dat ik anders ben want zoals u: nee, bedankt."