Nieuws VIDEO Jongen (13) uit Ranst slachtoffer van brutaal geweld

Een jongen van 13 uit Ranst is in deelgemeente Emblem het slachtoffer geworden van brutaal geweld. De feiten speelden zich vorige week af, maar een filmpje van het incident verscheen pas de voorbije dagen op sociale media. Op de beelden is te zien hoe de jongen door twee iets oudere kerels zwaar wordt aangepakt en ten slotte in het Netekanaal wordt geduwd. De burgemeester van Ranst verhoogt het politietoezicht.