Jongen uit Zoersel vecht voor zijn leven na ongeval in Portugees zwembad

Een Belgische jongen van 7 jaar is in een ziekenhuis in de Portugese hoofdstad Lissabon opgenomen, nadat hij was komen vast te zitten in de filter van het zwembad van vakantiewoning waar zijn gezin verbleef nabij Lissabon.

Het ongeval gebeurde woensdag rond kwart voor twee 's middags. Pas na een kwartier slaagden vijftien brandweerlieden en hulpverleners erin om de jongen te bevrijden. Daarbij moest het pompsysteem van het zwembad helemaal ontmanteld worden. Na 20 minuten onder water te zijn gebleven, was de jongen bewusteloos. Hij werd naar het Dona Estefânia-ziekenhuis in Lissabon gebracht. Zijn toestand is nog steeds kritiek.