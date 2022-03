Jongen van twaalf (!) verdacht van vandalisme

Midden februari kwam iemand aangifte doen van vandalisme. Het slachtoffer had bij thuiskomst gemerkt dat iemand de voordeur beschadigd had. Er waren sporen van voetstappen, krassen en vlekken op de voordeur. Wat later kon een voorbijganger filmen hoe een aantal jongeren opnieuw op de deur aan het stampen waren. Daar bleef het niet bij, want wat later gebeurde het opnieuw. En opnieuw konden de feiten vastgelegd worden op een filmpje. Aan de hand van de camerabeelden kon het wijkteam van Linkeroever de jongeren herkennen. Ze zijn allen geïdentificeerd als minderjarigen tussen 12 en 13 jaar. De jongere met het grootste aandeel in de feiten is 12 jaar. Alle betrokkenen worden verhoord voor het vandalisme.