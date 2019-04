Derde verdachte opgepakt voor agressie in premetro

Vandaag heeft de lokale recherche van Politiezone Antwerpen een derde verdachte, een 16-jarige, opgepakt in het kader van het onderzoek. De tiener zou diegene zijn die het filmpje heeft gemaakt. Het parket zal hem morgen voor de jeugdrechter brengen. Intussen loopt het onderzoek verder.

De jeugdrechter in Antwerpen heeft vandaag op vraag van parket Antwerpen twee minderjarigen uit het Antwerpse geplaatst in een gesloten instelling. Ze worden verdacht van diefstal met geweld op een 59-jarige man zaterdagochtend in premetrostation Astrid in Antwerpen.

Het 59-jarige slachtoffer uit Antwerpen had zaterdagnamiddag aangifte gedaan van de feiten. Hij werd belaagd op het moment dat hij op de eerste tram aan het wachten was. Het slachtoffer deed ook aangifte van de diefstal van zijn smartphone. Op dat moment is er een onderzoek gestart. Dat belandde in een stroomversnelling door een filmpje dat zondagochtend op sociale media werd verspreid. De lokale recherche van PZ Antwerpen kon de 17-jarige verdachte die op de beelden te zien is identificeren. Hij werd in de loop van zondag gearresteerd. Zijn 17-jarige medeverdachte kon ook gevat worden.

Het parket Antwerpen heeft de twee 17-jarigen deze voormiddag voor de jeugdrechter gebracht, omdat er erg zwaar getild wordt aan de feiten die ook totaal onaanvaardbaar zijn. De 17-jarige die in het filmpje te zien is, heeft enkele voorgaanden. Hij staat niet onder toezicht van de jeugdrechter voor strafbare feiten.