Bijna 1.000 lesuren zonder vervangleerkracht. Dat is waar de scholengemeenschap Kontich-Hove dit jaar mee geconfronteerd wordt. Er zijn alsmaar minder vervangleerkrachten te vinden, en in sommige gevallen is er helemaal niemand. Het is nu zo erg dat er gevreesd wordt dat de leerlingen de eindtermen niet zullen halen, omdat ze voor sommige vakken weken- of zelfs maandenlang zonder leerkracht zitten.