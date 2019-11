Diverse artiesten, maar ook vrijwilligers, jongeren en amateurs samenbrengen in een musical. Dat is het opzet van het sociaal-artistieke "From Heide with love". Verschillende stijlen waaronder muziek, zang woord en dans wisselen elkaar in sneltempo af. Voor de jongeren een unieke gelegenheid om hun talenten te tonen aan het grote publiek.