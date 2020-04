Het aantal corona besmettingen in de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Antwerpen is kleiner dan gevreesd. De helft van de bewoners heeft intussen zo'n test gedaan. En daaruit blijkt dat 14 procent corona had of heeft. En van die 14 procent werd maar één derde ziek. Het Zorgbedrijf zegt dat het beleid werkt en dat het op deze manier blijft voortwerken.