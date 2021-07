Wie met de fiets via de voetgangerstunnel van linker- naar rechteroever wil, of omgekeerd, wordt op rechteroever alweer geconfronteerd met een defecte lift. Velen moeten daar noodgedwongen rechtsomkeer maken omdat hun elektrische fiets of bakfiets simpelweg te zwaar is. En wie toch met de roltrap boven geraakt is opgelucht wanneer dat zonder valpartij gebeurt.