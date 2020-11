Jongeren onder de 12 mogen toch indoor sporten (als gemeente groen licht geeft)

Gemeenten kunnen sportclubs opnieuw toelaten indoor sportactiviteiten te organiseren voor kinderen jonger dan 12 jaar. Dat meldt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA), na de publicatie van het ministerieel besluit dat de nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vastlegt. Het vorige ministerieel besluit had de mogelijkheden om te sporten voor kinderen tot twaalf jaar beperkt, herinnert Weyts. Enkel sportlessen voor school en bepaalde sportstages en sportkampen mochten nog indoor doorgaan voor de kinderen tot 12 jaar. Dat betekende dat sportclubs al hun activiteiten moesten opschorten.

De nieuwe wettekst past de regels voor indoor sportactiviteiten opnieuw aan voor de jonge kinderen. De lokale besturen krijgen weer de mogelijkheid om bijvoorbeeld sportclubs toelating te geven om activiteiten te organiseren voor de jongste sporters. Ook stages en kampen van sportfederaties en sportclubs kunnen nog, als het lokale bestuur groen licht geeft. Alleen de zwembaden blijven gesloten voor alle leeftijdsgroepen.

Minister Weyts is tevreden over die aanpassing. "We moeten oog hebben voor de meest kwetsbaren. Kinderen hebben zoveel nood aan gezonde sportbeoefening. Ik hoop dat de lokale besturen de kans grijpen die het nieuwe ministeriële besluit biedt. Zo kunnen er in de verlengde herfstvakantie hopelijk toch veel kinderen sporten."