Jongeren strijden voor een plekje in musicalspektakel Zoo of Life

Trix gaat opnieuw op zoek naar de zes meest beloftevolle muziekacts uit de provincie Antwerpen. Daarin wordt nadrukkelijk gemikt op een grote variatie in genres: pop, rock, hiphop, R&B, metal, elektronica,... De winnaar wordt Artist In Residence in Trix en wint een tour langs verschillende muziekclubs. Ook voor de andere vijf laureaten heeft Trix heel wat ondersteuning in petto, zoals gratis repetities en advies op maat. In 2015 organiseerde Trix de eerste editie van De Zes als opvolger van het ter ziele gegane FrappantPOP. Die eerste editie leverde met Tin Fingers en Equal Idiots meteen twee uitstekende winnaars op. Ook andere laureaten zoals Psychonaut en lohaus legden een mooi parcours af. Trix wil met deze wedstrijd nieuw talent opsporen om het nadien zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in haar ontwikkeling tot een professionele act. Deelnemers kunnen zich tot 14 juli 2017 inschrijven via vi.be. Uit alle inzendingen kiest de jury 12 deelnemers voor de preselecties op 28 september, 5 en 12 oktober in het Trix Café. De jury kiest vervolgens vijf acts die doorstromen naar de finale. De deelnemer met het meeste publieksstemmen wordt de zesde finalist.Op 25 november spelen de zes laureaten tijdens de finale in de Trix Club. Die avond wijzen de jury en het publiek elk een winnaar aan. Alle info en inschrijvingen via www.trixonline.be/dezes