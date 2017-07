Jongeren terroriseren wijk rond Oud Badhuis.

12 tot 16-jarigen terroriseren de wijk rond het Oude Badhuis Antwerpen-Noord. Automobilisten moeten tol betalen, vrouwen zijn het slachtoffer van seksuele agressie en jongeren worden verplicht om te vechten. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen vandaag.

De jongerenterreur rond het Oude Badhuis in Antwerpen-Noord loopt de jongste weken de spuigaten uit. Daarom hield de politie een grote controle-actie in de buurt aan het voetbalplein dat grenst aan de Veldstraat en de Pompoenstraat in de Stuivenbergwijk. Maar veel indruk maakte de actie niet, want woensdag kwamen opnieuw klachten binnen over dezelfde feiten.

(bron : GVA foto : Google street view)