Jongeren vallen politie aan op Turnhoutsebaan

Vanaf vandaag vieren de moslims drie dagen lang het Offerfeest. In Antwerpen kunnen mensen die hun schaap voor het feest onverdoofd willen laten slachten terecht in het slachthuis in de Lange Lobroekstraat. Het slachthuis is een initiatief van het burgerplatform Offerfeest Antwerpen. GAIA spande gisteren nog een kortgeding in tegen het slachthuis omdat het volgens de dierenrechtenorganisatie gaat om een tijdelijke slachtvloer, en daar is onverdoofd slachten verboden. Maar de raad van state verwierp de eis van GAIA om het slachthuis te sluiten.