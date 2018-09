Jongeren voelen politici aan de tand tijdens Debattle in Malle

Tijdens Debattle leggen jongeren overal in Vlaanderen lokale politici het vuur aan de schenen. Ook de jeugdraad van Malle organiseert een Debattle op zaterdag 29 september in zaal A van het Gemeenschapscentrum, Sint-Jozeflei 26 in Westmalle. Het debat start om 20.00 uur.

Wim Jordens (CD&V), Harry Hendrickx (DBM), Pieter Van Boxel (Lijst Van Boxel), Sanne Van Looy (N-VA), Paul Van Ham (OOSTWEST) en Alex Van Loon (Progressief Malle) zullen met elkaar in debat gaan. Vlaams Belang heeft zich verontschuldigd.



Het debat zal geleid worden door Ruben Dufraing, oud-voorzitter van Jeugdclub Malmejo. Er zal van start gegaan worden met een voorstellingsronde met een ludieke twist. Daarna zal er gedebatteerd worden over drie grote thema’s: vrije tijd, duurzaamheid en dienstverlening. Elk thema wordt ingeleid aan de hand van een stelling waarover elke politicus zijn of haar mening kan geven. Aansluitend wordt dan in dialoog gegaan met het aanwezige publiek dat verder vragen mag stellen.

(Bron : Gemeente Malle)

(Foto : Debattle)