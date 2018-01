Jongerenidool haalt uit naar de sigaret

Antwerps rapper Soufiane Eddyani haalt in een nieuw nummer uit naar de sigaret. Slimme jongen heet zijn nieuwe single. Met onder meer de volgende niet mis te verstane woorden: roken maakt u kapot, het is beter dat u stopt. Het liedje is een samenwerking met Kom op tegen Kanker en zal ook centraal staan in hun nieuwe campagne. Samen hopen ze dus jongeren te kunnen laten stoppen met roken of niet te laten starten met de sigaret.

De 19-jarige Soufiane Eddyani is een fenomeen op YouTube, daar zijn zijn videoclips al meer dan 50 miljoen keer bekeken.