Joodse gemeenschap herdenkt slachtoffers holocaust

De joodse gemeenschap in Antwerpen herdenkt vanavond de slachtoffers van de holocaust tijdens de tweede wereldoorlog. Een jaarlijkse traditie bij de Joden.Om zes uur verzamelden de prominenten in zaal Chabad op de Belgiëlei, vlak bij het monument voor de gedeporteerde Antwerpse joden. Klein-kinderen van slachtoffers van de genocide lezen er getuigenissen voor. De directeur van de Dossinkazerne in Mechelen is uitgenodigd om er te komen spreken en de herdenkings-kaarsen mee aan te steken. Baron Francois Englert, de Belgische Nobelprijswinnaar Natuurkunde, heeft moeten afzeggen wegens ziekte. Zijn levensverhaal als ondergedoken kind wordt er wel voorgelezen