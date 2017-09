De Joodse gemeenschap viert vandaag en morgen Rosh Hasjana of Joods Nieuwjaar. Dat is de geboortedag van het universum en de dag waarop Adam en Eva zouden zijn geschapen. Er wordt dan vooral lekker gegeten en appels in honing uitgedeeld. Belangrijk op deze speciale dag is ook de shofar of de ramshoorn. Het feest wordt nogal intiem gevierd met vrienden en familie.