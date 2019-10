Joodse meisjesschool Benoth Jerusalem riskeert erkenning kwijt te spelen

De joodse meisjesschool Benoth Jerusalem riskeert haar erkenning en subsidies kwijt te spelen. De Vlaamse Onderwijsinspectie gaat de ultraorthodoxe school opnieuw doorlichten

Dat is de vijfde keer al. Want de inspectie vreest dat de school alweer afwijkt van het leerplan. Er waren in het verleden nog klachten over de school. Want bepaalde onderwerpen zoals seksuele voorlichting en de evolutieleer zouden er niet aan bod mogen komen. En de controles die nadien gebeurden, waren niet meteen geruststellend. Dus komt er begin november een nieuwe, grondige doorlichting. Als die slecht uitdraait, kan de procedure starten om de erkenning van de school in te trekken. En dreigt de school dus haar subsidies te verliezen.