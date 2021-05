Jordaanse topruiter bereidt zich in Essen voor op Olympische Spelen

Het aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen en op de intensieve zorg blijft afnemen. En er zijn ook minder overlijdens. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van Sciensano. Het aantal besmettingen stijgt wel nog licht. Tussen 3 en 9 mei raakten elke dag gemiddeld bijna 3000 besmet... dat is iets meer dan een week eerder. Ook in onze regio blijven de cijfers op en neer gaan. In Antwerpen noteren we in twee weken tijd 2.275 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 5 minder dan in de lijst van gisteren. In de 10 andere gemeenten met een daling doen vooral Brasschaat en Edegem het beter. In 15 gemeenten zien we nog een stijging. Die is het grootst in Mortsel en Lint. In vier gemeenten blijven de cijfers hetzelfde.