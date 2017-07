Joren Dom bedankt Antwerp-supporters

Joren Dom neemt afscheid van Antwerp fc. Waar zijn toekomst ligt is nog onduidelijk. Maar hij kreeg van de supporters massaal veel reacties. Joren kan die onmogelijk allemaal zelf beantwoorden, dus stuurde hij een mail naar atv. Dit is zijn bericht :

Uit jullie massale berichtjes, foto's, teksten en zelfs gedichten blijkt dat jullie mij ontzettend geapprecieerd hebben. Bedankt dat jullie mij vanaf de eerste minuut in de armen hebben gesloten! Het is onmogelijk om op alles persoonlijk te reageren.

Dat jullie mijn inzet op het veld en karakter als mens zo enorm waarderen vind ik het mooiste compliment dat iemand kan krijgen.



Ik heb de donkerste tijden meegemaakt op de Bosuil maar de promotie van afgelopen seizoen is dat allemaal waard geweest. Vijf jaar lang heb ik gewroet om Antwerp in eerste klasse te krijgen. Helaas kreeg ik te horen dat ik de kans niet zal krijgen om mij te bewijzen in 1A.



Ik heb nog geen beslissing genomen over mijn toekomst ondanks wat sommige media vandaag schrijven. Maar ik kijk wel uit naar een nieuw avontuur waar ik dezelfde passie, overgave en inzet zal tonen.



Bedankt dat ik één van jullie lievelingen mocht zijn!