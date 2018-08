Jos D'Haese vervangt Othman op lijst PVDA Borgerhout

Nadat Zorha Othman zich terugtrok als lijsttrekster moest de partij op zoek naar iemand anders om de plaats op te vullen. Dat is Jos D'Haese geworden.

De partijwoordvoerder wil bij de districtsraadverkiezingen opnieuw minstens 17 procent van de stemmen in Borgerhout binnenhalen. De tweede plaats op de lijst is voor verkoopster Shayla Sharmin en plaats drie voor huidig districtsraadslid Christophe De Wachter. Muzikant Steven Boers en buschauffeur Said Boussacouq vervolledigen de top vijf. Lijstduwster is Liliane Simons of beter bekend als rapster MC Lily.

De partij wil onder andere cultuur toegankelijker maken voor jongeren en hoopt meer plaats te kunnen maken voor groen. Ook zou premetro station Drink geopend moeten worden.

