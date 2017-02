Kapellen is in rouw. De ondernemer en ere-voorzitter van voetbalclub Cappellen is gisteravond overleden.

Jos Van Wellen was ere-voorzitter en een belangrijke sponsor van Cappellen fc, maar speelde er ook in de jaren 60 en 70 in de eerste ploeg. Jos overleed ten gevolge van een hartaanval.

(foto Cappellen fc)