Joss Stone, Melanie C en Isabelle A op de Proms

Tijdens Night of the Proms 2017 geven dames de toon aan. De Britse soulzangeres Joss Stone, de voormalige Spice Girl Melanie C en onze eigen Isabelle A zijn de eerste namen die op de affiche worden geplaatst voor de concerten in Antwerpen en Hasselt.

Ook de 16-jarige pianiste Emily Bear, bekend in Amerika van tv-optredens in o.a. de Ellen DeGeneres Show, tekent present. Voor het derde jaar op rij staat het orkest onder leiding van de Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche. Binnenkort worden nog meer namen bekendgemaakt.