Nieuws Judoclub supertrots op Matthias Casse: "Geen woorden voor"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

We zijn bijzonder fier en hebben er geen woorden voor. Dat zegt Guy Wils. Guy is de allereerste judo-coach van Matthias Casse. De judoka werd gisteren wereldkampioen. Hij is de allereerste Belgische man die daarin slaagt. Matthias begon als jongetje van 7 jaar bij Judo Fudji Yama, de judoclub uit de Rupelstreek, en Matthias is nog altijd lid van de club..