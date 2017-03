Judoka Dirk Van Tichelt niet naar Grand Prix van Tbilisi

Judoka Dirk Van Tichelt gaat niet deelnemen aan de Grand Prix van Tbilisi, die van 31 maart tot 2 april wordt georganiseerd. Zijn trainers Robert Krawczyk en Danny Belmans vinden dat hij er nog niet klaar voor is en dat het dus geen zin heeft om zo’n verre verplaatsing te maken.

Dirk Van Tichelt voelde de bui al hangen na de olympische stage in het Tsjechische Nymburk, die hij op 11 maart beëindigde. "Ik voelde wel beterschap, maar tegelijkertijd besefte ik dat ik nog ver van mijn topvorm was." Toch was de honger naar de competitie heel groot bij de bronzen medaillewinnaar van de voorbije Spelen in Rio de Janeiro. "Ik had echt graag aan de Grand Prix van Tbilisi deelgenomen, maar mijn trainers waren van oordeel dat het geen zin heeft om de competitie te hervatten als ik niet over de volle honderd procent van mijn mogelijkheden beschik. Ik kan mij daar min of meer mee verzoenen omdat ik vastgesteld heb dat het niveau van de toernooien al heel hoog ligt."

Het is ook nog niet zeker of de Beer van Brecht zal geselecteerd worden voor het Europees kampioenschap, dat op 20 april in de Poolse hoofdstad Warschau van start gaat. "Uiteraard zal ik er de volgende weken op training alles aan doen om in topvorm te geraken. Maar de trainers hebben mij in dat verband ook al aangegeven dat ik honderd procent moet zijn, om het ticket voor het EK te krijgen", besloot Van Tichelt.