Judoka krijgt half jaar voor Spelen geen geld meer: “Onbegrijpelijke timing”

In het voetbal begint Beerschot vrijdag aan de voor de club levensbelangrijke tweede periode. Maar het is ook interlandbreak en Beerschot voelt zich daardoor benadeeld. Want mauve-wit moet in de wedstrijd van vrijdag tegen Oud-Heverlee Leuven liefst vier spelers missen. Vorogovskiy, Halaimia, Prince Ibara en Bugridze zijn allemaal op pad met hun nationale ploeg. Zij missen dus alle vier de match tegen de periodekampioen. In eerste klasse A wordt de competitie wel stilgelegd, in 1B niet. En dus vindt Beerschot dat het gestraft wordt voor het aantrekken van goede buitenlanders. De Kielse club zegt dit probleem te zullen blijven aankaarten bij de Pro League.