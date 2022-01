Jumbo neemt drie Alvo-winkels over in de Rupelstreek

Supermarktketen Jumbo neemt drie winkels van Alvo over in Rumst, Niel en Boom. Daarmee zal onze provincie in totaal acht vestigingen van de Nederlandse retailer tellen. Vorige maand opende Jumbo ook nog een kleine winkel in het centrum van Antwerpen op de Teniersplaats. Eind volgende maand sluiten de Alvo-winkels in Rumst, Niel en Boom de deuren waarna Jumbo ze zal verbouwen. In het najaar van 2022 maken ze dan hun nieuwe start. Het huidige personeel kan aan de slag gaan bij de nieuwe Jumbo’s, dat ook nieuwe werknemers moet aantrekken. De supermarktketen wil in de toekomst nog veel meer winkels openen in Vlaanderen en blijft daarvoor op zoek naar geschikte locaties.