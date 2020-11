Jumbo roept broodproducten terug

'Het zal een Kerstmis worden die men zich zal herinneren, maar niet omwille van de gezelligheid. Niemand vindt dit plezant, maar het is nu zo', zo reageert viroloog Marc Van Ranst op de beslissingen van het Overlegcomité. 'Dit is alles wat we ons op dit moment kunnen permitteren. Het is zielig als je grote familiefeesten gewend bent, maar het kan niet anders', aldus Van Ranst. Viroloog Van Ranst vindt het logisch dat er buiten de heropening van de winkels voorlopig weinig verandert. Het is volgens hem ook goed dat de winkels heropenen op een dinsdag en bijvoorbeeld niet op een zaterdag. Hij roept de steden en gemeenten ook op om 'moeilijke momenten zoals de koopzondagen' te vermijden.Ook de heropening van de musea vindt Van Ranst vrij logisch omdat dat een 'gecontroleerde omgeving is. Musea waren in het voorjaar ook bij de eerste sectoren om opnieuw te heropenen. 'Musea zijn eigenlijk winkels waar alles te duur is en waar je niks mag meenemen. Het is een plaats waar je kan controleren wie binnenkomt, waar je de doorstroming kan controleren en waar je meestal ook geen grote toeloop hebt.'Federaal premier Alexander De Croo (Open VLD) liet verstaan dat echte versoepelingen pas midden januari zouden kunnen ingaan. 'De verschillende scenario's wijzen inderdaad op januari, dan zou het aantal besmettingen weer laag genoeg zijn. Maar het is moeilijk om een getal op te plakken op hoeveel besmettingen we dan exact zouden zitten. Er hangt heel veel af van de eindejaarsperiode, op anderhalve maand kan er nog enorm veel gebeuren.' Van Ranst is ook tevreden dat de zwembaden opnieuw mogen openen. 'Ik denk dat we de zwembaden te lang hebben dichtgehouden tijdens de eerste lockdown. Daar heeft de regering nu uit geleerd.'Momenteel staat België volgens Van Ranst op plaats 21 van de 31 in Europa qua aantal besmettingen. 'En we moeten echt de ambitie hebben om naar de laatste plaats te gaan. De tweede harde lockdown is nodig geweest om hier te geraken. Onze buurlanden kunnen Kerst misschien met meer versoepelingen vieren, maar zij waren niet zo hard getroffen als wij. Wij kunnen ons meer dan dit niet permitteren', besluit hij.Foto Belga