'Jump': inloophuis voor Antwerpse kwetsbare jongeren

De stad Antwerpen wil dak- en thuisloosheid bij jongeren bestrijden. Ze slaat daarvoor de handen in mekaar met Mind The Gap. Samen lanceren ze nu ‘Jump’: een laagdrempelige ontmoetingsplek voor kwetsbare jongeren in Kavka Oudaan.

De jongeren vinden er een warme ruimte, een luisterend oor, advies en een eventuele doorverwijzing naar verdere hulpverlening. De opstart kadert in een breder plan om een beter zicht te krijgen op Antwerpse sofaslapers: jongeren die weglopen van hun moeilijke thuissituatie.

Jump is gelegen in Kavka Oudaan en zet in op vroege interventie bij jongeren die het risico lopen thuis- of dakloos te worden. Het is een laagdrempelige en informele ontmoetingsplek. Jump is er voor iedereen tussen 17 en 25 jaar oud maar richt zich vooral op jongeren die in armoede leven, eenzaam zijn, nieuw zijn in België, zorg mijden of moeilijk aanhaken bij reguliere hulpverlening.

Mind the Gap verbindt vele organisaties uit verschillende sectoren zoals zorg, wonen, werk, onderwijs en vrije tijd. Samen met jongeren engageren ze zich om thuisloosheid bij jongvolwassenen te voorkomen en beëindigen.

Laagdrempelige activiteiten en doorverwijzing

De focus van het project ligt op laagdrempelige ontmoetings- en groepsactiviteiten. Het is geen plek voor intensieve hulpverlening, maar verdere doorverwijzing staat wel centraal. Sophie Reijnen, coördinator van Jump: “Wij zijn er voor jongeren die op zoek zijn naar een warme plek om te chillen, iets te eten, te douchen of gewoon even tot rust te komen. We hebben ook computers om bijvoorbeeld een appartement, een nieuwe job of een studie te zoeken of voor school te werken.”

Dak- en thuisloosheid bij kwetsbare jongeren bestrijden

De opstart van Jump past in de plannen van het Antwerpse stadsbestuur om dak- en thuisloosheid bij kwetsbare jongeren te bestrijden. Met Kavka Oudaan wordt bewust gekozen voor een laagdrempelige plek in het centrum van de stad. De stad wil in de toekomst ook meer inzetten op woonbegeleiding en het creëren van stabiele huisvesting.

Schepen voor sociale zaken Tom Meeuws: “Sofaslapers – jongeren die vluchten van hun moeilijke thuissituatie – zijn een sluimerend probleem in onze stad. We weten niet met hoeveel ze zijn of waar ze zich meestal bevinden. De opstart van Jump is daarom een belangrijke stap. Deze jongeren willen in Antwerpen hun dromen waarmaken. Wij moeten alles op alles zetten opdat ze dit ook zelf kunnen.”

Jongeren zijn welkom bij Jump elke dinsdag en donderdag van 14 tot 19 uur. Vanaf januari zijn de deuren er ook op maandag geopend.

(Bron: stad Antwerpen)

(Foto: © Google Street View)