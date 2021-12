Jury samengesteld voor assisenproces Julie Van Espen: "Familie is gebroken na het verlies"

Acht vrouwen en vier mannen zullen vanaf maandag oordelen over de schuld van Steve Bakelmans. De man die de moord op Julie Van Espen bekende. Vanmiddag is de volksjury samengesteld voor het assisenproces dat maandag echt begint. Bakelmans was aanwezig op de eerste zitting. De familie van Julie niet. Haar moeder, jongere broer en zus zullen ook volgende week niet komen. Voor hen is het emotioneel te zwaar.