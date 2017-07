"Justitie moet mensen sprokkelen die niet opgeleid zijn om met gevangen om te gaan"

Bruno Luyten, voorzitter van het Antwerpse hof van beroep, waar vanochtend twee gedetineerden ontsnapten, klaagt aan dat het veiligheidskorps van Justitie sterk onderbemand is.

De Antwerpse politie moet inspringen, maar die is daar niet altijd goed voor opgeleid, klinkt het. Luyten schreef al meermaals minister van Justitie Koen Geens aan, maar hij kreeg naar eigen zeggen geen enkel antwoord. “Het probleem is dat het veiligheidskorps structureel onderbemand is. Vorige vrijdag waren er van het veiligheidskorps van 36 mensen maar 4 personen. De rest moet door de Antwerpse politie worden overgenomen, uit pure goodwill, waarvoor ik de politie zeer dankbaar ben”, aldus de voorzitter.

“Men moet dan mensen gaan sprokkelen bij andere diensten die niet gewoon of opgeleid zijn om met gevangenen om te gaan en daarvoor de nodige maatregelen te nemen.” Luyten kijkt naar de minister voor een oplossing. “We waarschuwden al dikwijls dat er wat zou mislopen en er is al veel misgelopen. Maar dit is dramatisch: als gevaarlijke gevangenen ontsnappen, dan moeten de mensen begrijpen dat veiligheid een prijs heeft en dat de minister daarvoor de nodige maatregelen moet nemen”, stelt hij. “Ik heb op 21 juni en 27 juni mails gestuurd, maar geen antwoord gekregen.”

Luyten wil zich niet uitspreken over de concrete oorzaak van de ontsnapping en wil vooral de politie niet viseren. “Wat er in dit concreet geval is misgelopen, weet ik niet, maar er zal wel iets misgelopen zijn en ik wil dat kaderen in het algemene probleem dat het veiligheidskorps totaal onderbezet is en dat de minister er niets aan doet”, vervolgt hij. Hij wijst er ook op dat als het veiligheidskorps zijn werk niet kan doen, gevangenen zo niet kunnen verschijnen. “Men riskeert dan buiten termijn te gaan en dat men mogelijk gevaarlijke mensen verplicht moet vrijlaten.” Luyten verspreidde de mails die hij naar de minister stuurde, alsook een lijst met verschillende incidenten van in de laatste weken.