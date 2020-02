Wijnliefhebbers met een liefde voor boeken of boekenwurmen die graag lezen bij een goed glas wijn….Een kleine nuance maar voor hen is er een ideale locatie die hét verschil kan maken. “Luddites books and wine” huist in een gerenoveerd herenhuis en is de zaak van 2 ondernemende vrienden. Beneden is er een boekenwinkel en boven een bar.