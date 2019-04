Juwelen gestolen? Bekijk dan deze foto's

Een groep schoolkinderen vond onlangs in het Rivierenhof een grote zak vol juwelen, verstopt in het struikgewas. Vermoedelijk gaat het om gestolen sieraden. Werd jij recent slachtoffer van juwelendieven? Kijk dan of er geen spullen van jou tussen zitten.

Speurders van de lokale recherche spreken intussen van een bekende modus operandi. Na de feiten hebben de daders geen zin om de hele nacht met de roofwaar rond te zeulen. Daarom steken ze de juwelen in een zak en verstoppen ze die in een park of bos. Bedoeling is om de buit nadien op te pikken, maar soms zijn buurtbewoners - of in dit geval scholieren - hen te snel af.

Op onze website kun je foto’s bekijken van de teruggevonden juwelen. Herken je een of meerdere voorwerpen? Maak gebruik van het formulier om ze te claimen.

(bericht en foto's Lokale Politie Antwerpen)