Sinds het Overlegcomité afgelopen vrijdag de datum van 1 mei op tafel legde voor de mogelijke heropening van de horeca, komen de boekingen voor restaurantbezoek op gang. Bij Tablebooker stond de teller van onlineboekingen in Vlaanderen zondagnamiddag op 20.000 klanten. Horeca Vlaanderen heeft geen cijfers. "Vanuit onze vijftig regio-afdelingen komt wel duidelijk het signaal dat de doelstelling van 1 mei goed wordt ontvangen", zegt Mathias De Caluwé, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. Vrij snel na de aankondiging na afloop van het Overlegcomité zijn de onlineboekingen op gang beginnen komen. Zondag rond 15 uur stond de teller bij Tablebooker op 20.000 in Vlaanderen. "Vooral voor de eerste week na de mogelijke heropstart", zegt Paul Slootmans, CEO van Tablebooker. Dat reserveringsplatform werkt voor 2.500 aangesloten restaurants. "Die staan overigens nog niet allemaal open." In september 2020, de laatste 'normale' maand voor de lockdown in voege trad, registreerde Tablebooker 1,7 miljoen verwerkte couverts. Horeca Vlaanderen heeft momenteel nog geen cijfers over restaurantboekingen. "De overgrote meerderheid van de zaken werkt overigens met eigen systemen", aldus Mathias De Caluwé. Horeca Vlaanderen gaat op korte termijn de sector breder bevragen.