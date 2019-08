Een overval op een juwelier in de diamantwijk is na één dag onderzoek al opgehelderd. De twee overvallers zijn meteen na de feiten opgepakt. De ene in een naburig hotel, de andere op de luchthaven van Schiphol. De twee mannen gingen op gruwelijke wijze te werk en hebben de zaakvoerster zwaar toegetakeld. Over de buit is voorlopig niets bekend.