Kaap van 10.000 overlijdens in woonzorgcentra is overschreden

De kaap van de 10.000 overlijdens aan COVID-19 in woonzorgcentra is overschreden. Met 10.270 doden staat de teller op 56 procent van het totaal (18.370) sinds het begin van de pandemie. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vandaag gezegd.

'We zien helaas deze week ook dat het aantal overlijdens van bewoners van woonzorgcentra opnieuw licht is toegenomen', zegt Van Gucht. 'De situatie is nog steeds precair.' 13 procent van de woonzorgcentra heeft te maken met een grote uitbraak (10 besmettingen of meer). In de voorbije week werden in de Vlaamse woonzorgcentra 17,1 nieuwe besmettingen per 1.000 bewoners vastgesteld. 'Dat is hoger dan de week ervoor', zegt Van Gucht. 'Toen waren dat er 15,3.' 28 procent van de Vlaamse woonzorgcentra heeft minstens 1 COVID-geval gerapporteerd in de laatste week. Vorige week was dat iets hoger, met 33 procent.

(archieffoto © Belga)