Kaap van 7.000 overlijdens overschreden - Van Ranst waarschuwt voor exit

Het aantal sterfgevallen in ons land als gevolg van het coronavirus heeft de kaap van 7.000 overschreden. Dat meldt Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft stabiel. Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt dat dit cijfer al een paar dagen niet daalt.

Uit de nieuwste update van het instituut blijkt dat er de voorbije 24 uur 809 nieuwe bevestigde COVID-19 gevallen zijn bijgekomen. Er werden ook 178 bijkomende overlijdens geteld. Dat brengt het totale aantal sterfgevallen op 7.094. Van de nieuwe overlijdens vonden er 103 plaats in woonzorgcentra. De voorbije 24 uur werden ook 204 mensen bijkomend in het ziekenhuis opgenomen, terwijl er 368 uit het ziekenhuis werden ontslagen. Dat cijfer van nieuwe ziekenhuisopnames schommelt al vijf dagen rond de 200.

Gisteren waarschuwde viroloog Marc Van Ranst dat dat cijfer verder naar beneden moet. Als het aantal ziekenhuisopnames niet onder de 100 per dag zakt, zit volgens hem een heropening van de winkels op 11 mei er niet in. Die waarschuwing herhaalt hij vandaag op Twitter. Het criterium voor de start van de exit is niet het aantal doden, maar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, aldus Van Ranst. 'Dit aantal daalt al een week niet meer en blijft hangen boven de 200 per dag', tweet de viroloog. Het aantal ingenomen ziekenhuisbedden is intussen gedaald naar 3.959. 'Minder dan 4.000 covid-patiënten in onze ziekenhuizen. Maatregelen volhouden! ', tweet minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Er liggen 891 mensen op intensieve zorgen.