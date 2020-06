Mediteren wordt alsmaar populairder. Bekende buitenlandse sterren zoals Will Smith en Jennifer Lopez zijn grote fan. Ook hier in Antwerpen wint de techniek aan populariteit, als hulpmiddel tegen een burn-out of gewoon om te ontspannen. Antwerpenaar en ex-radiopresentator Yves De Wolf wil iedereen helpen rust vinden en lanceert daarom een Vlaamse meditatie app.