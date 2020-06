Kaartspellenproducent Cartamundi en UAntwerpen produceren mondmaskers

De kaart- en bordspellenproducent Cartamundi en de UAntwerpen hebben een consortium opgezet om hoogwaardige FFP2- en FFP3-mondmaskers te produceren. Dat meldt het bedrijf vandaag in een persbericht. Op die manier wil het consortium een 100 procent 'made in Belgium' oplossing bieden voor het tekort in ons land.

Medimundi is een spin-off van Cartamundi en de UAntwerpen. Samen met de machinebouwer Cloostermans zal het nieuwe bedrijf instaan voor innovatie, de productie, de marketing en verkoop van hoogwaardige FFP2- en FFP3-ademhalingsmaskers. Die zijn voornamelijk bestemd voor de zorgsector. 'Net aan dit soort maskers is immers vandaag een groot tekort in de zorgsector', zegt David Germis, CEO van de spin-off. 'Dit type masker biedt namelijk de hoogst mogelijke bescherming.' Volgens Germis zullen de nieuwe ademhalingsmaskers gecertifieerde Europese kwaliteitslabels dragen, een norm waaraan momenteel minder dan 20 procent van de geïmporteerde mondmaskers voldoet. Vanaf augustus zullen in Turnhout dus FFP2- en FFP3-ademhalingsmaskers van de band rollen die bestemd zijn voor binnen- en buitenland. Het netwerk van Cartamundi-fabrieken over de hele wereld vormt daarbij een ideale springplank, aldus het bedrijf.

(foto © Belga)