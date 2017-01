Vergif in parken kan ook eekhoorns doden

Het gif dat in het Te Boelaerpark gebruikt wordt om ratten te doden, kan ook fatale gevolgen hebben voor de eekhoorns in het park, dat zegt Natuurpunt.

De stad deelde bij monde van het kabinet Leefmilieu en Dierenwelzijn mee dat er in het Te Boelaerpark op de grens met Borgerhout en Deurne vergif zou gebruikt worden om de aanwezige ratten te doden, schrijft Natuurpunt in een persbericht.



Zo kunnen kleine zoogdieren als de Rode eekhoorn bij het vergiftigde voedsel geraken en ook roofdieren zoals de Bunzing of de Sperwer, de Buizerd en de Bosuil worden mogelijk slachtoffer wanneer ze vergiftigde prooien eten.



Natuurpunt Schijnvallei begrijpt dat de stad een rattenplaag wil vermijden, maar kan beter kiezen voor andere en meer duurzame maatregelen, zoals het gebruik van vallen die dieren levend vangen. Het strenger optreden tegen sluikstort en het frequenter leegmaken van de vuilnisbakken zou het rattenprobleem aan de basis aanpakken, aldus Natuurpunt.

De natuurvereniging vraagt daarnaast aan de stad om het gebruik van het gif te evalueren en het voorziene einde van de campagne mee te delen.

Natuurpunt Schijnvallei is scherp voor Nabilla Ait Daout : "Kabinet Dierenwelzijn te weinig bezorgd om lot van wilde dieren"