Een man uit Ekeren moet nu toch een boete betalen omdat ie met zijn wagen, die WEL aan de normen voldoet, de lage emissiezone is binnengereden. Zijn wagen stond fout geregsitreerd in de database van de stad, waardoor hij dus een boete in de bus kreeg. Ondertussen is die administratieve fout rechtgezet, maar de man moet alsnog een boete betalen, omdat hij geen aangetekend bezwaarschrift heeft gestuurd.