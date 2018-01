Kai-Mook is mama geworden

Kai-Mook, de beroemdste olifant van het land, is in de nacht van vrijdag op zaterdag mama geworden!Het is haar eerste baby en ze heeft het fantastisch gedaan, omringd en ondersteund door de andere dames van de olifantenfamilie.



De baby van Kai-Mook is een uitzonderlijk schattig olifantje. Het heeft een flinke bos haar en is een echt reusje. Het kleintje is nu al groter dan nichtje Suki, die op kerstdag geboren werd. De twee olifantjes kunnen al heel goed met elkaar opschieten en zijn dus de komende jaren verzekerd van een leuke speelkameraad.

Iedereen kan de verzorgers helpen met het zoeken naar een naam voor deze nieuwe ster van Planckendael. Je mag jouw favoriete Aziatische naam samen met een mooi verhaal posten op Facebook, Twitter of Instagram met de hashtag #KaiMookMama. Let op, de naam moet Aziatisch zijn en beginnen met een T. De verzorgers gaan met alle suggesties aan de slag.

(bericht en foto : Zoo Antwerpen / Planckendael)