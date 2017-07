Kalmthout start met papierinzameling in containers

Vanaf 11 oktober start de gemeente Kalmthout met de ophaling van papier en karton in containers, in combinatie met de bestaande ophaling in dozen. Een gele container is dus niet verplicht. Je kan je papier blijven aanbieden in kartonnen dozen of papieren zakken.



Per gezin kan je één gele container van 240 liter aanvragen. Bedrijven, scholen of verenigingen vragen een rolcontainer van 1 100 liter of maximaal twee containers van 240 liter aan. Voor de gezamenlijke inzameling bij appartementsgebouwen, kan men een rolcontainer van 1 100 liter vragen voor meerdere gezinnen. De containers worden vanaf 18 september aan huis bedeeld.

Wie interesse heeft, kan nog tot 31 juli zijn keuze doorgeven op het gratis nummer 0800 94 250. De papiercontainers hebben, net zoals de grijze en groene container, een computerchip met daarin de adresgegevens. De container hoort bij de woning. Bij verhuizing blijft hij bij de woning staan.

(bericht en foto : Gemeente Kalmthout)