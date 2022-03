Kalmthout stelt pastorijwoning ter beschikking van Oekraïense vluchtelingen: "Die mensen zijn helemaal in shock"

Een heel goeiemiddag en welkom. In Kalmthout is het medeleven met de slachtoffers van het conflict in Oekraïne groot. Een twintigtal gezinnen laat weten Oekraïense vluchtelingen op te willen vangen en ook de gemeente zelf stelt een pas gerenoveerde pastorij ter beschikking. Overmorgen al zullen daar zes Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Het gaat om familie van de schoondochter van Elisabeth, een inwoonster van Kalmthout.